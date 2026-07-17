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Polizei Duisburg

POL-DU: Zeugen gesucht - Unbekannter zieht Radfahrerin vom Fahrrad

Alt-Homberg (ots)

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach einem Vorfall, der sich am späten Donnerstagabend (16. Juli, 22:40 Uhr) am Schwarzen Weg kurz vor dem Üttelsheimer Weg ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen zog ein unbekannter Mann eine 48-jährige Radfahrerin unvermittelt von ihrem Fahrrad und brachte sie zu Fall. Die Frau konnte anschließend aufstehen, den Angreifer von sich stoßen und mit ihrem Fahrrad in Richtung Üttelsheimer Weg flüchten. Der Unbekannte, der sie nicht weiter verfolgte, wird von der Radfahrerin wie folgt beschrieben:

   -	ca. 40 Jahre alt
   -	etwa 160-165 cm groß
   -	schlank
   -	lockige, schulterlange Haare
   -	dunkler Mantel
   -	dunkle Gummihose
   -	dunkles T-Shirt mit rotem Muster auf der Brust.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und prüft alle in Betracht kommenden Straftatbestände.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beschriebenen Mann machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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