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Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Einbrecher-Duo gestellt

Duisburg (ots)

Polizisten stellten am Donnerstagabend (16. Juli, 17:10 Uhr) im Rahmen der Streife an der Kaiser-Wilhelm-Straße in einem leerstehenden Gebäude ein offenstehendes Fenster fest. Eine Anwohnerin berichtete den Beamten, dass die einen mutmaßlichen Einbrecher an der Gebäuderückseite gesehen habe.

Daraufhin verschafften sich die Einsatzkräfte einen Überblick und hörten verdächtige Geräusche. Im Anschluss beobachteten sie, dass ein Mann versuchte, das Gebäude zu verlassen. Sie hinderten den 50-Jährigen an seiner Flucht und durchsuchten ihn. Hierbei fanden sie Tatwerkzeug, Diebesgut und eine geringe Menge Heroin und stellten alles sicher.

Dann erblickten die Polizisten einen 45-Jährigen, der in einem Gebüsch hockte, durchsuchten auch ihn und fanden auch bei diesem Mann Diebesgut und stellten es sicher.

Das Duo wurde zur Polizeiwache Marxloh gebracht und muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ eine Richterin am Amtsgericht Duisburg einen mündlichen Beschluss für die Entnahme von Blutproben. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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