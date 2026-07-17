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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Mann randaliert an Bushaltestelle und leistet Widerstand

Duisburg (ots)

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zu Freitag (17. Juli, Mitternacht) an einer Bushaltestelle an der Wanheimerstraße einen Mann gesehen, der laut schrie und gegen die Glasscheibe eines Wartehäuschens schlug. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, rannte er davon, sodass die Polizisten ihn festhielten und nach Ausweisdokumenten durchsuchten. Der 42-Jährige schlug dabei ums sich und beleidigte die Polizisten. Er wurde zur Beruhigung zur Wache gebracht, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnommen wurde, da er offenbar Alkohol konsumiert hatte. Jetzt muss sich der Mann mit einem Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung auseinandersetzen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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