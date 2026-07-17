POL-DU: Röttgersbach: Feuer in Spielplatznähe - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Ein Duo zündete am Donnerstagnachmittag (16. Juli, 16:29 Uhr) in der Nähe eines Spielplatzes an der Kaiser-Friedrich-Straße Gegenstände an und warf sie in einen Busch, der dann Feuer fing.
Die Feuerwehr löschte den Brand. Zeugen schilderten den Einsatzkräften, dass es sich um Jugendliche mit kurzen blonden Haaren, hellblauen Baggy-Jeans und weißen Sneakers gehandelt haben soll.
Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell