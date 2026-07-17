Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Feuer in Spielplatznähe - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Duo zündete am Donnerstagnachmittag (16. Juli, 16:29 Uhr) in der Nähe eines Spielplatzes an der Kaiser-Friedrich-Straße Gegenstände an und warf sie in einen Busch, der dann Feuer fing.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Zeugen schilderten den Einsatzkräften, dass es sich um Jugendliche mit kurzen blonden Haaren, hellblauen Baggy-Jeans und weißen Sneakers gehandelt haben soll.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

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