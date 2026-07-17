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Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Feuer breitet sich auf Rasenfläche aus - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. Juli, 15:40 Uhr) rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Lindenallee aus, weil ein unmittelbar angrenzendes Wiesenstück in Brand geraten war.

Nach Beendigung der Löscharbeiten begaben sich die Einsatzkräfte auf Spurensuche. Auf einem Balkon entdeckten sie einen Blumentopf, der aus bislang ungeklärter Ursache brannte und womöglich für die Ausweitung des Feuers auf die darunter verlaufende Wiese ursächlich war.

Das Wohnhaus blieb unbeschädigt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die anhaltend hohen Temperaturen und die Trockenheit erhöhen derzeit das Risiko von Wald-, Wiesen- und Böschungsbränden erheblich. Schon eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, offenes Feuer oder ein auf trockenem Gras abgestelltes Fahrzeug können einen Brand auslösen.

Die Polizei appelliert daher:

   -	Rauchen Sie nicht in Wäldern oder auf trockenen Wiesenflächen 
und entsorgen Sie Zigarettenkippen niemals in der Natur.
   -	Entzünden Sie keine offenen Feuer oder Grillstellen außerhalb 
der ausdrücklich zugelassenen Bereiche. Beachten Sie bestehende 
Grillverbote.
   -	Parken Sie Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras - heiße 
Fahrzeugteile können die Vegetation entzünden.
   -	Wer einen Vegetations- oder Waldbrand entdeckt, sollte umgehend 
den Notruf 112 wählen und den Brandort möglichst genau beschreiben.

Aktuelle Informationen zur Wald- und Vegetationsbrandgefahr sowie weitere Verhaltenstipps stellt die Stadt Duisburg unter "Trockenheit: Achtung Waldbrandgefahr!" [https://www.duisburg.de/trockenheit_waldbrandgefahr] bereit.

Dort finden sich auch Hinweise zum aktuellen Waldbrandgefahrenindex und Graslandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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