Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Waldstück in Brand geraten - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In einem Waldstück in der Nähe eines Sportvereins am Kalkweg brannte am Mittwochabend (15. Juli, 22:45 Uhr) ein Gebüsch. Der Brand erstreckte sich auf eine Fläche von circa 20 Quadratmetern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Gebäude eines dort ansässigen Sportvereins blieb unbeschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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