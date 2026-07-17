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Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Waldstück in Brand geraten - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In einem Waldstück in der Nähe eines Sportvereins am Kalkweg brannte am Mittwochabend (15. Juli, 22:45 Uhr) ein Gebüsch. Der Brand erstreckte sich auf eine Fläche von circa 20 Quadratmetern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Gebäude eines dort ansässigen Sportvereins blieb unbeschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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