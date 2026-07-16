Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Unfall wegen medizinischer Notlage - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Duisburg (ots)

Ein 52-Jähriger hat aufgrund einer medizinischen Notlage am Mittwochvormittag (14. Juli, 9:30 Uhr) auf der Wanheimer Straße die Kontrolle über sein Auto verloren. Er kollidierte mit einer Straßenlaterne und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weil er dennoch gefahren ist, bekam er eine Anzeige. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wegen des Unfalls war die Straße kurzzeitig für den Verkehr voll gesperrt.

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