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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Walsum: Unfall zwischen Lkw und Fahrrad

Duisburg (ots)

Am Montagabend (13. Juli, 18 Uhr) erfasste ein Lkw beim Abbiegen von der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße in die Rheinstraße einen Fahrradfahrer (68) und verletzte ihn schwer.

Rettungskräfte versorgen den 68-Jährigen und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 55-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Weil der 55-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen die Beamten eine Sicherheitsleistung. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

Sie fragen sich, was eine Sicherheitsleitung ist - dann klicken Sie hier: https://recht.nrw.de/lrmb/verwaltungsvorschrift/verfolgung-von-verkehrsverstoessen-durch-die-polizei-und-erhebung-von-0/

Weitere Informationen zum Thema "Toter Winkel" finden Sie hier: https://sicherimstrassenverkehr.nrw/sicherheit-im-strassenverkehr/sicherheit-von-zu-fuss-gehenden/toter-winkel

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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- Pressestelle -
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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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