POL-DU: Alt-Walsum: Unfall zwischen Lkw und Fahrrad
Duisburg (ots)
Am Montagabend (13. Juli, 18 Uhr) erfasste ein Lkw beim Abbiegen von der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße in die Rheinstraße einen Fahrradfahrer (68) und verletzte ihn schwer.
Rettungskräfte versorgen den 68-Jährigen und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 55-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
Weil der 55-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen die Beamten eine Sicherheitsleistung. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.
Sie fragen sich, was eine Sicherheitsleitung ist - dann klicken Sie hier: https://recht.nrw.de/lrmb/verwaltungsvorschrift/verfolgung-von-verkehrsverstoessen-durch-die-polizei-und-erhebung-von-0/
Weitere Informationen zum Thema "Toter Winkel" finden Sie hier: https://sicherimstrassenverkehr.nrw/sicherheit-im-strassenverkehr/sicherheit-von-zu-fuss-gehenden/toter-winkel
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