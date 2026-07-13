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Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Verkehrsunfallflucht mit leichtem Personenschaden - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Freitagmorgen (10. Juli, 8 Uhr) kam es im Bereich der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße/Kurze Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, bei der sich zwei Schüler leicht verletzten.

Was geschehen sein soll: Ein 11-Jähriger und ein 14-Jähriger waren auf dem Weg zur Schule und überquerten in Höhe der Ampelanlage die Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße, um in die Kurze Straße einzubiegen. Während die Ampel grün zeigte und die Schüler den Ampelbereich querten, näherte sich ungebremst ein grauer Kleinwagen, der mutmaßlich die rot zeigende Ampel missachtete. Um eine Kollision zu vermeiden, reagierte der 14-Jährige indem er seinen Lenker rumriss und stürzte - im Anschluss stürzte auch sein 11-jähriger Bruder. Beide verletzten sich leicht und der Unfallfahrer ergriff die Flucht. Die Brüder berichteten der Mutter von dem Ereignis, die dann die Polizei verständigte. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem grauen Wagen machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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