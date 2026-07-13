Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Zeugen eines Angriffs auf einen Jugendlichen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen eines Angriffs am Freitagabend (10. Juli, 22 Uhr) im Bereich der U-Bahn-Haltestelle "Karl-Jarres-Straße". Ein 17-Jähriger ist dort unvermittelt von einem Unbekannten geschlagen worden. Der Täter flüchtete schließlich zu Fuß. Der 17-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder den Angriff gesehen haben, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 36 zu melden.

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