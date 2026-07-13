Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Zeugen eines versuchten Überfalls gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen eines versuchten Raubdeliktes aus der Nacht zum Sonntag (12. Juli, 1:10 Uhr).

Ein Unbekannter soll im Bereich des Landschaftsparks Duisburg Nord auf dem grünen Pfad zwischen der Emscher- und der Neumühler Straße aus einem Gebüsch herausgesprungen sein, um einem vorbeifahrenden Radfahrer den Rucksack vom Rücken zu reißen. Der 51-jährige Radfahrer schilderte später der Polizei, dass er samt Rucksack vor dem Räuber habe flüchten können.

Er beschreibt den Mann wie folgt: schwarze Hose, kein Oberteil, schwarze Maske über dem Kopf, etwa 1,70 Meter groß.

Wer Hinweise auf den Täter liefern kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

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