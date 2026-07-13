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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Streit an einem Lokal - Anzeige

Duisburg (ots)

Am Sonntagabend (12. Juli, 20:50 Uhr) kam es an einem Lokal an der Augustastraße zu Streitigkeiten, infolge derer die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Was geschehen ist: Weil Kinder auf der Straße laut spielten, fühlten sich Besucher des Lokals gestört, woraufhin Mitarbeitende des Restaurants die Eltern der spielenden Kinder ermahnten. Daraufhin kam es zu Streitigkeiten zwischen beiden Parteien, weshalb die Polizei verständigt wurde. Nach Angaben der beteiligten Personen sei es von den Erziehungsberechtigten ausgehend gegenüber dem Restaurant-Personal zu Beleidigungen, zu einer versuchten Körperverletzung sowie zu einem Anspucken gekommen. Nun müssen sich die Kindseltern mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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