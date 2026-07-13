Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Streit an einem Lokal - Anzeige

Duisburg (ots)

Am Sonntagabend (12. Juli, 20:50 Uhr) kam es an einem Lokal an der Augustastraße zu Streitigkeiten, infolge derer die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Was geschehen ist: Weil Kinder auf der Straße laut spielten, fühlten sich Besucher des Lokals gestört, woraufhin Mitarbeitende des Restaurants die Eltern der spielenden Kinder ermahnten. Daraufhin kam es zu Streitigkeiten zwischen beiden Parteien, weshalb die Polizei verständigt wurde. Nach Angaben der beteiligten Personen sei es von den Erziehungsberechtigten ausgehend gegenüber dem Restaurant-Personal zu Beleidigungen, zu einer versuchten Körperverletzung sowie zu einem Anspucken gekommen. Nun müssen sich die Kindseltern mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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