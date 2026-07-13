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Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (11. Juli, 15:20 Uhr) kollidierten ein Pkw und ein Fahrrad im Einmündungsbereich der Homberger Straße/Richard-Hindorf-Platz miteinander.

Ein 20-jähriger Opel-Corsa-Fahrer, fuhr über die Homberger Straße in Fahrtrichtung Moers und beabsichtigte, nach rechts in den Richard-Hindorf-Platz abzubiegen. Ein 21-jähriger Rennradfahrer fuhr über den Radweg in die gleiche Richtung. Beim Abbiegen übersah der Autofahrer den Zweiradfahrer, woraufhin sich der 21-Jährige schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Beamten brachten das defekte Fahrrad zur Polizeiwache in Ruhrort. Die Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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