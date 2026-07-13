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POL-DU: Wedau: Körperverletzung nach Beinahe-Unfall

Duisburg (ots)

Ein Radfahrer (56) und ein Autofahrer (40) sind am Sonntagnachmittag (12. Juli, 14:30 Uhr) im Bereich des Kreisverkehrs an der Wedauer Brücke aneinandergeraten. Beide waren auf der Bissingheimerstraße in Richtung Wedau unterwegs, als es offenbar beinahe zu einem Zusammenstoß kam. Daraufhin soll der Fahrer des Ford Tourneo den Radfahrer überholt und wenige Meter weiter angehalten haben. Er sei dann aus seinem Auto gestiegen und habe den Radfahrer mit Pfefferspray besprüht, bevor er sich wieder in den Wagen gesetzt habe und davongefahren sei, schilderte der 56 Jahre alte Radfahrer der Polizei. Die Polizei konnte den 40 Jahre alten Halter und mutmaßlichen Fahrer des Fahrzeugs anhand des Kennzeichens ausfindig machen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Das Kriminalkommissariat 36 übernimmt die Ermittlungen. Der Radfahrer lehnte eine medizinische Versorgung durch einen Rettungswagen ab.

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