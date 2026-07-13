POL-DU: Hochheide: Alleinunfall eines Pedelec-Fahrers
Duisburg (ots)
Ein 25-jähriger Pedelec-Fahrer prallte am Samstagnachmittag (11. Juli, 16:10 Uhr) in Höhe der Haltestelle "Südstraße" an der Moerser Straße gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich schwer. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizisten ließen das Zweirad durch ein Abschleppunternehmen sicherstellen.
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