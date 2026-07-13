POL-DU: Hochheide: Alleinunfall eines Pedelec-Fahrers

Duisburg (ots) - In der Nacht zu Samstag (11. Juli, 00:05 Uhr) stürzte im Bereich der Straße Am Inzerfeld/Boschstraße ein E-Scooter, besetzt mit zwei Personen. Ein 26-Jähriger steuerte das geliehene Elektrokleinstfahrzeug und nahm eine 24-Jährige mit. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, beide stürzten und der 26-Jährige blieb unverletzt. Die Mitfahrerin (24) verletzte sich schwer und musste mit einem ...

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