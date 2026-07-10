Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Mann vergeht sich an Pony - Hinweise erbeten

Duisburg (ots)

Weil ein bislang Unbekannter am 5. Juli um 02:30 Uhr auf einem Hof an der Fährstraße an einem Pony sexuelle Handlungen vollzog, hat das zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

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Zu den Ermittlungen gehören neben der Befragung von Zeugen auch die Auswertung von Beweis- und Videomaterial.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe: Wer hat rund um den tatrelevanten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht bzw. kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank, hat einen kurzen Bart, trug eine lange Hose mit Gürtel und eine auffällige Zipper-Jacke mit Kapuze (Aufschrift "OUTER" und rückengroßes Pflanzen-Symbol).

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei warnt vor selbstjustizellen Handlungen. Das Veröffentlichen und Verbreiten von Privatfahndungen kann ein Strafverfahren nach sich ziehen. Die Veröffentlichung von Fahndungsbildern obliegt der Polizei, wenn ein richterlicher Beschluss vorliegt.

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