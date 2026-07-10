PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Mann vergeht sich an Pony - Hinweise erbeten

Duisburg (ots)

Weil ein bislang Unbekannter am 5. Juli um 02:30 Uhr auf einem Hof an der Fährstraße an einem Pony sexuelle Handlungen vollzog, hat das zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Unsere bisherigen Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6309942

Zu den Ermittlungen gehören neben der Befragung von Zeugen auch die Auswertung von Beweis- und Videomaterial.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe: Wer hat rund um den tatrelevanten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht bzw. kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank, hat einen kurzen Bart, trug eine lange Hose mit Gürtel und eine auffällige Zipper-Jacke mit Kapuze (Aufschrift "OUTER" und rückengroßes Pflanzen-Symbol).

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei warnt vor selbstjustizellen Handlungen. Das Veröffentlichen und Verbreiten von Privatfahndungen kann ein Strafverfahren nach sich ziehen. Die Veröffentlichung von Fahndungsbildern obliegt der Polizei, wenn ein richterlicher Beschluss vorliegt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 13:50

    POL-DU: Vierlinden: Mann zeigt sein Genital

    Duisburg (ots) - Ein bislang Unbekannter soll am Donnerstagmorgen (9. Juli, 09:15 Uhr) einer 12-Jährigen an einer Gesamtschule an der Straße Am Driesenbusch sein Genital gezeigt haben. Die Schülerin wandte sich an eine Lehrkraft, die die Mutter des Mädchens informierte. Die 12-Jährige schilderte den Beamten, dass sie mit dem Fahrrad zur Schule fuhr. Ein Mann entblößte in Höhe einer Einmündung sein ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:20

    POL-DU: Vierlinden: Pkw brannte - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge (30) verständigte in der Nacht zu Freitag (10. Juli, 00:20 Uhr) die Polizei, weil er auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße einen brennenden Pkw feststellte. Der 30-Jährige schilderte den Beamten, dass er Knallgeräusche hörte und später eine Rauchentwicklung auf einem Parkplatz feststellte - er informierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Polizisten ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 11:05

    POL-DU: Bruckhausen: Unrat geriet in Brand - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Der Pächter (53) einer Parzelle eines Kleingartenvereins an der Papiermühlenstraße verständigte am Donnerstagabend (9. Juli, 20:56 Uhr) die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr, weil Unrat auf einem Gehweg gegenüber aus bislang unbekannter Ursache Feuer fing. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren