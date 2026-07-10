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Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Mann zeigt sein Genital

Duisburg (ots)

Ein bislang Unbekannter soll am Donnerstagmorgen (9. Juli, 09:15 Uhr) einer 12-Jährigen an einer Gesamtschule an der Straße Am Driesenbusch sein Genital gezeigt haben.

Die Schülerin wandte sich an eine Lehrkraft, die die Mutter des Mädchens informierte. Die 12-Jährige schilderte den Beamten, dass sie mit dem Fahrrad zur Schule fuhr. Ein Mann entblößte in Höhe einer Einmündung sein Geschlechtsteil. Sie begab sich zur Schule und der Mann verschwand dann fußläufig in Richtung der Bahnhofstraße.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
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https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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