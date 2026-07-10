Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Pkw brannte - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge (30) verständigte in der Nacht zu Freitag (10. Juli, 00:20 Uhr) die Polizei, weil er auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße einen brennenden Pkw feststellte.

Der 30-Jährige schilderte den Beamten, dass er Knallgeräusche hörte und später eine Rauchentwicklung auf einem Parkplatz feststellte - er informierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Polizisten stellten einen ausgebrannten Hyundai i20 sowie einen massiv beschädigten Ford Transit fest.

Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Ein Brandsachverständiger wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingesetzt. Die Kriminalbeamten suchen nun Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

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