Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Unrat geriet in Brand - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Der Pächter (53) einer Parzelle eines Kleingartenvereins an der Papiermühlenstraße verständigte am Donnerstagabend (9. Juli, 20:56 Uhr) die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr, weil Unrat auf einem Gehweg gegenüber aus bislang unbekannter Ursache Feuer fing.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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