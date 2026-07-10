POL-DU: Neudorf-Süd: Folgemeldung: Verstorbener aus dem Bertasee zweifelsfrei identifiziert
Duisburg (ots)
Passanten fanden am Donnerstagabend (2. Juli) einen männlichen Verstorbenen im Bertasee und alarmierten die Einsatzkräfte. Infolge der rechtsmedizinischen Untersuchung des Mannes ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6307715 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6309253
Nun konnte der zunächst Unbekannte zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich um einen 19-Jährigen mit ghanaischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Düsseldorf, der am 20. Juni 2026 nicht zu seiner Wohnanschrift zurückkehrte.
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