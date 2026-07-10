Polizei Duisburg

POL-DU: Kostenlose Wiegeaktion für Ihr Zuhause auf Rädern: Gut vorbereitet in die Camping-Ferien starten

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Duisburg (ots)

Pünktlich zum Start der Sommerferien lädt die NRW Initiative- #sicherimStraßenverkehr alle Reisemobilistinnen und -mobilisten herzlich zur Ferienreiseverkehrsaktion ein.

- Zeit: Freitag, 17. Juli 2026, 14:00 - 18:00 Uhr

- Ort: 47055 Duisburg, Margaretenstraße 5 - 7 Schauinsland-Reisen-Arena; Parkplatz 2

Im Mittelpunkt steht das sichere Reisen mit Wohnwagen und Wohnmobilen. Überladung ist im Reiseverkehr eine der häufigsten und zugleich unterschätzten Gefahrenquellen - sie verlängert den Bremsweg, verschlechtert das Fahrverhalten und kann teure Bußgelder nach sich ziehen. Vor Ort kann deshalb jeder seinen Wohnwagen oder sein Wohnmobil kostenlos wiegen lassen. Anwesende Expertinnen und Experten von ADAC, B.A.D.S., DEKRA und der Polizei NRW sorgen aber auch dafür, dass Reisende die optimale Route finden, sie ihre Fahrkünste in einem Fahrsimulator unter Beweis stellen können und die Camperinnen und Camper nützliche Sicherheits- und Präventionstipps erhalten.

Unsere Expertinnen und Experten der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention beraten zu wichtigen Themen rund um die Sicherheit beim Camping, wie zum Beispiel:

- Einbruchschutz für Ihr Reisemobil: Wie sichern Sie Ihr Fahrzeug vor ungebetenen Gästen?

- Sicherung von Gasflaschen: Wie vermeiden Sie gefährliche Situationen auf der Reise?

- Reifenkontrolle: Sind Ihre Reifen fit für die Straße?

Für Reisende, die ihr Fahrrad oder Pedelec mitnehmen wollen, haben wir etwas besonders im Angebot: An der mobilen Zweirad-Prüfstation des ADAC Nordrhein können Besucherinnen und Besucher ihre Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes von den Zweirad-Spezialisten des Clubs prüfen (z. B. Licht, Bremse, Gangschaltung, Motor) und Kleinigkeiten reparieren lassen. "Wer mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen in den Urlaub fährt, hat in der Regel auch das Fahrrad dabei. Leider stellen wir bei unseren Checks immer wieder fest, dass Räder nicht verkehrssicher sind. Schon vermeintlich kleine Mängel können im Straßenverkehr aber gravierende Folgen haben", sagt Thomas Velling, Vorstand Verkehr und Technik des ADAC Nordrhein.

Wichtiger Hinweis zur Teilnahme:

Bitte bringen Sie zur Wiegeaktion gute Laune, Ihre gültige Fahrerlaubnis sowie die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und ggf. etwas Geduld mit. Wir freuen uns auf Sie!

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