Polizei Duisburg

POL-DU: Ungelsheim: Zahlreiche Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8. Juli) wurden auf den Straßen Am Finkenacker, Am Grünen Hang und der Osteroder Straße zahlreiche geparkte Autos beschädigt. In den Überwiegenden Fällen waren die Seitenspiegel betroffen, in einem Fall war eine Seitenscheibe gesplittert.

Als ein Anwohner am Mittwochmorgen (5:50 Uhr) die Polizei verständigte, konnten die Beamten nur noch die Schäden dokumentieren. Von einem oder mehreren Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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