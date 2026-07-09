Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Schiffsbrand - eine Person leicht verletzt

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Duisburg (ots)

Mitarbeiter einer Schiffswerft an der Schlickstraße verständigten am Mittwochvormittag (8. Juli, 10:25 Uhr) die Einsatzkräfte, weil es mutmaßlich infolge von Schweißarbeiten auf einem Schiff zu einem Brand nahe eines Brennstofftankes kam.

Die Feuerwehr war im Einsatz und verhinderte Schlimmeres. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein geringer Sachschaden entstanden. Ein Mitarbeiter (43) verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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