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POL-DU: Neue Folge von "Akte Duisburg": Podcast widmet sich Gefahren im digitalen Raum
Aufruf zur Einsendung von Fragen

POL-DU: Neue Folge von "Akte Duisburg": Podcast widmet sich Gefahren im digitalen Raum / Aufruf zur Einsendung von Fragen
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Stadtgebiet (ots)

Die nächste Ausgabe des Podcasts "Akte Duisburg" widmet sich einem Themenkomplex, der viele Menschen bewegt und in Zeiten digitaler Kommunikation an Bedeutung gewinnt. In Zusammenarbeit mit Radio Duisburg informieren Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Duisburg über besondere Erscheinungsformen digitaler Kriminalität, die vor allem Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte, aber zunehmend auch viele Erwachsene beschäftigt. Es geht um "Cybergrooming", "Love Scamming" und weitere Formen digitaler Kriminalität wie "Sextortion". Die Expertinnen und Experten erläutern beispielsweise, wie die Täter vorgehen, welche Straftatbestände dabei in Betracht kommen, welche Warnsignale es gibt, wie Betroffene sich schützen oder an wen sie sich im Bedarfsfall wenden können. Wie gewohnt soll der Podcast die Fragen der Bürgerinnen und Bürger aufgreifen. Deshalb laden Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Duisburg alle Interessierten ein, ihre Fragen rund um dieses Schwerpunktthema einzureichen. Fragen können bis zum 12. Juli per E-Mail (podcast@radioduisburg.de) und über die Hotline von Radio Duisburg (0203/8008999) eingesendet werden. Wer möchte, kann seine Fragen auch über den QR-Code direkt in den WhatsApp-Chat von Radio Duisburg als Sprachnachricht einstellen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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