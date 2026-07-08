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Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Auseinandersetzung vor Kiosk endet mit einem schwer Verletzten

Duisburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (7. Juli, 3:45 Uhr) rückten mehrere Streifenwagen zu einem Kiosk auf der Kammerstraße aus, weil es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam, bei der auch Messer eingesetzt worden sein sollen. Ein Mitarbeiter (55) des Kiosk schilderte den Polizisten den Vorfall und gab ihnen eine Beschreibung der Beteiligten, die zuvor von der Tatörtlichkeit geflüchtet sind.

Rettungskräfte brachten währenddessen einen schwer verletzten Mann (27) zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer (20, 24). Weil die Beamten davon ausgingen, dass sie an der Tat beteiligt waren, nahmen sie das Duo vorläufig fest und brachten sie zur Wache. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme am Tatort ergaben sich zunächst Verdachtsmomente, dass auch ein weiterer 24-Jähriger mutmaßlich an der Tat beteiligt war. Auch ihn nahmen die Polizisten vorläufig fest.

Weil der Verdacht bestand, dass die mutmaßlichen Täter sowie das Opfer unter dem Einfluss von Alkohol standen, ordnete die Staatsanwaltschaft Duisburg die Entnahme von Blutproben an.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte der Verdacht gegen einen der mutmaßlichen Tatbeteiligten (24) nicht weiter erhärtetet werden. Er kam daraufhin auf freien Fuß.

Eine Richterin des Amtsgerichts Duisburg erließ am Donnerstag (8. Juli) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Untersuchungshaftbefehle gegen die verbliebenen zwei Tatverdächtigen (20,24). Das Duo befindet sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung nunmehr in Untersuchungshaft.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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