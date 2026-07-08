Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Handtaschenraub - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine 19-Jährige schilderte am Dienstagabend (7. Juli) Polizisten in der Polizeiwache Marxloh, dass ihr um 15 Uhr auf der Königstraße die Handtasche geraubt worden sei. Ein Unbekannter habe ihr von hinten die Tasche entrissen und sei in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Sie beschrieb den Beamten den Täter wie folgt: 1,70 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, normale Statur, schwarze Jacke, blaue Hose und eine schwarze Mütze.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

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