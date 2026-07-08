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Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Autoaufbruch, der sich am Dienstagabend (7. Juli) zwischen 20:15 Uhr und 21:15 Uhr an der Warbruckstraße ereignet hat.

Ein 44-jähriger Audi- Besitzer meldete sich bei der Polizei und gab an, seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Fußballplatzes abgestellt zu haben. Als er zurückkehrte, habe er festgestellt, dass das Fahrzeug aufegbrochen worden sei. Sein Portemonnaie und ein Handy seien verschwunden.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 34 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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