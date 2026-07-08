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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Emscherstraße verständigten am Dienstagmorgen (7. Juli, gegen 7:30 Uhr) die Polizei, weil Unbekannte in der Nacht zuvor versuchten, in die Nachbarswohnung einzubrechen.

Die Zeugin schilderte den Beamten, dass ein Mann am Montagabend (6. Juli, 23 Uhr) im Haus geklingelt habe und nach den Nachbarn fragte. Dann sei die Person verschwunden. Am Dienstagmorgen stellten sie die Beschädigungen fest.

Die Einsatzkräfte schrieben eine Anzeige wegen des versuchten Wohnungseinbruchs. Ein zusätzlich angebrachter Türriegel verhinderte Schlimmeres. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Sie stellen sich die Frage: Wie kann ich mich eigentlich vor Einbrechern schützen? Hier finden Sie Antworten: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/tipps-der-polizei-zum-einbruchschutz

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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