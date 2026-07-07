PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Taubenverschläge brannten

Duisburg (ots)

Weil zwei Taubenverschläge eines Taubenzuchtvereins am Sonntagnachmittag (5. Juli, 14:15 Uhr) an der Wiesbadener Straße brannten, waren die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Während ein 40-jähriger Pächter die Taubenkäfige öffnete, damit die ca. 150 Tiere wegfliegen konnten, verletzte sich der Mann leicht am Arm und an der Hand und wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Ein Elektrogerät könnte den Brand ausgelöst haben, schilderte ein 71-jähriger, ebenfalls Pächter, den Polizisten.

Wie viele Tauben dem Brand entfliehen konnten, kann bisher nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 11:29

    POL-DU: Bergheim: Ladekabel gestohlen - Polizei fasst Täter

    Duisburg (ots) - Die Polizei Duisburg hat in der Nacht zu Dienstag (7. Juli, 2:30 Uhr) drei mutmaßliche Kabeldiebe gefasst. Die drei Männer (26, 31 und 32 Jahre alt) sollen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Römerstraße Ladekabel von E-Ladesäulen abgeschnitten haben. Ein Sicherheitsdienst informierte die Polizei, die ein verdächtiges Auto in der Nähe ausmachen konnte. Die Beamten kontrollierten den VW und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren