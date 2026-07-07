Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Taubenverschläge brannten

Duisburg (ots)

Weil zwei Taubenverschläge eines Taubenzuchtvereins am Sonntagnachmittag (5. Juli, 14:15 Uhr) an der Wiesbadener Straße brannten, waren die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Während ein 40-jähriger Pächter die Taubenkäfige öffnete, damit die ca. 150 Tiere wegfliegen konnten, verletzte sich der Mann leicht am Arm und an der Hand und wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Ein Elektrogerät könnte den Brand ausgelöst haben, schilderte ein 71-jähriger, ebenfalls Pächter, den Polizisten.

Wie viele Tauben dem Brand entfliehen konnten, kann bisher nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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