POL-DU: Mündelheim: Auto überschlug sich
Duisburg (ots)
In der Nacht zu Dienstag (7. Juli, 00:45 Uhr) verlor ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf auf dem Dionysiusweg die Kontrolle über das Fahrzeug, weil er nach eigenen Angaben einem Tier auswich.
Der Duisburger bog von der Sermer Straße nach links in den Dionysiusweg ein, sei einem Tier ausgewichen, überschlug sich mit seinem Fahrzeug, welches auf dem Dach auf einer Grünfläche landete. Er verließ eigenständig leichtverletzt sein Fahrzeug. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Der Volkswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.
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