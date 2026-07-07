Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Ladekabel gestohlen - Polizei fasst Täter

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg hat in der Nacht zu Dienstag (7. Juli, 2:30 Uhr) drei mutmaßliche Kabeldiebe gefasst. Die drei Männer (26, 31 und 32 Jahre alt) sollen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Römerstraße Ladekabel von E-Ladesäulen abgeschnitten haben. Ein Sicherheitsdienst informierte die Polizei, die ein verdächtiges Auto in der Nähe ausmachen konnte. Die Beamten kontrollierten den VW und fanden darin die gestohlenen Kabel. Sie nahmen die drei Verdächtigen mit zur Wache. Der 32-Jährige hatte einen Haftbefehl offen und kam deswegen direkt in U-Haft. Außerdem muss er sich - genau wie die beiden anderen Männer - mit einer Anzeige wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls auseinandersetzen.

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