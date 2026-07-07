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Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Unbekannter vergeht sich an Pony - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (5. Juli, 16 Uhr) wurden Einsatzkräfte zu einem Hof an dem Bernhard-Röcken-Weg gerufen, weil sich ein bislang Unbekannter an einem Pony sexuelle Handlungen vollzog.

Die Polizisten trafen auf die Besitzerin des Pferdes und auf die Hofhalterin. Die Eigentümerin des Tieres schilderte den Beamten, dass ihr Pony den Eindruck machte, dass es Schmerzen haben könnte und verhaltensverändert sei. Infolgedessen wurden die Aufnahmen der Überwachungskamera geprüft, welche die Tat zeigten, die sich in der Nacht zum Sonntag (5. Juli) gegen 2:30 Uhr ereignet hat.

Die Wachdienstbeamten schrieben eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Kriminalbeamten leiteten infolgedessen die Ermittlungen ein und suchen Zeuginnen und Zeugen, die rund um den Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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