Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: E-Scooter brannte - Zeugen

Duisburg (ots)

Eine Zeugin verständigte am Freitagabend (3. Juli, 18:30 Uhr) die Einsatzkräfte, weil sie ein brennendes Elektrokleinstfahrzeug vor dem Eingang eines Krankenhauses an der Dieselstraße feststellte.

Polizisten löschten den Brand und auch die Feuerwehr war im Einsatz. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu diesem Fall machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

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