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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: E-Scooter brannte - Zeugen

Duisburg (ots)

Eine Zeugin verständigte am Freitagabend (3. Juli, 18:30 Uhr) die Einsatzkräfte, weil sie ein brennendes Elektrokleinstfahrzeug vor dem Eingang eines Krankenhauses an der Dieselstraße feststellte.

Polizisten löschten den Brand und auch die Feuerwehr war im Einsatz. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu diesem Fall machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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