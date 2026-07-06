Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Verstorbener untersucht - keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Duisburg (ots)

Passanten fanden bereits am Donnerstagabend (2. Juli) einen männlichen Verstorbenen im Bertasee und alarmierten die Einsatzkräfte.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6307715

Die Ermittlungen zur eindeutigen Identifizierung des Verstorbenen dauern durch das Kriminalkommissariat 11 weiterhin an.

Infolge der rechtsmedizinischen Untersuchung des jungen Mannes ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

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