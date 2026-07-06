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Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Verstorbener untersucht - keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Duisburg (ots)

Passanten fanden bereits am Donnerstagabend (2. Juli) einen männlichen Verstorbenen im Bertasee und alarmierten die Einsatzkräfte.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6307715

Die Ermittlungen zur eindeutigen Identifizierung des Verstorbenen dauern durch das Kriminalkommissariat 11 weiterhin an.

Infolge der rechtsmedizinischen Untersuchung des jungen Mannes ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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