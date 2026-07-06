Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Werkzeug aus Auto gestohlen - Polizei fasst Dieb

Duisburg (ots)

Ein Zeuge informierte in der Nacht zu Montag (6. Juli, 00:05 Uhr) die Polizei, weil er einen Diebstahl aus einem Auto beobachtet hatte. Ein 39-Jähriger soll an der Schulstraße einen geparkten Renault aufgebrochen und daraus Werkzeug gestohlen haben. Die Polizei konnte den Mann auf der Friedrich-Ebert-Straße stellen und er hatte das mutmaßlich gestohlene Werkzeug bei sich. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auseinandersetzen.

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