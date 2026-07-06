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Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Fahrradschloss aufgeflext - Polizei fasst Fahrraddieb

Duisburg (ots)

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zu Montag (6. Juli, 1 Uhr) einen Fahrraddiebstahl im Bereich der Koloniestraße / Neudorfer Straße. Dort hat ein 45-Jähriger offenbar mit einem Trennschleifer das Schloss eines Lastenrades durchtrennt und ist anschließend mit dem Rad davongefahren. Die Polizei konnte den Verdächtigen in der Nähe auf dem gestohlenen Fahrrad stellen. Er hatte einen Trennschleifer und anderes Werkzeug bei sich. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und nahmen den 45-Jährigen vorläufig fest, da neben des besonders schweren Falls des Diebstahls zur zusätzlich Fahndung ausgeschrieben war. Er wird im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt. Das Fahrrad wurde dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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