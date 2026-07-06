Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Schülerin von Auto angefahren - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Eine Schülerin (15) ist am Freitagmorgen (3. Juli, 7:45 Uhr) auf der Lessingstraße von einem Auto angefahren worden. Den verständigten Polizisten schilderte die 15-Jährige, dass sie in unmittelbarer Nähe zur Lise-Meitner-Gesamtschule mit einer Freundin (14) die Straße überqueren wollte. Ein dunkler Pkw habe zunächst angehalten, als die Schülerinnen auf die Fahrbahn traten. Noch bevor sie die andere Straßenseite erreicht hatten, sei der Pkw wieder losgefahren und habe die 15-Jährige an der linken Körperseite touchiert.

Das dunkle Auto fuhr weiter in Richtung Lindenallee und verschwand. Eine medizinische Behandlung lehnte die leicht Verletzte ab.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen nach dem dunklen Pkw und seinem Fahrer auf-genommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der Person oder dem Fahrzeug machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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