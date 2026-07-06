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Polizei Duisburg

POL-DU: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher - Wer hat Zarah A. gesehen?

Hagen/Duisburg (ots)

Seit dem 07.05.2026 wird die 15-jährige Zarah A. vermisst. Wie bereits am 21.05.2026 veröffentlicht, hatte die Jugendliche gemeinsam mit einer 14-jährigen Freundin ihre Wohngruppe in Hagen verlassen. Während die 14-Jährige inzwischen zurückgekehrt ist, wird Zarah nach wie vor vermisst. Hinweisen zufolge könnte sie sich in Essen, Düsseldorf oder Duisburg aufhalten. Die Hagener Kriminalpolizei ist weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und fragt: Wer hat die vermisste Jugendliche gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen.

Ein Foto der Vermissten finden Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/204294

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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