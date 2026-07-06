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Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Mann bei Schlägerei am Kopf verletzt

Duisburg (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einer Parkanlage im Bereich der Mittelstraße zwischen mehreren Personen wurde am Samstagnachmittag (4. Juli, 13:50 Uhr) ein 35-Jähriger verletzt. Der Mann gab der Polizei gegenüber an, dass ihm ein Unbekannter mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen hatte. Der Täter sei dann zusammen mit mehreren anderen Personen geflüchtet, als die Polizeisirenen zu hören gewesen waren, berichtete der 35-Jährige der Polizei. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Anschluss an das Geschehen gingen bei der Leitstelle der Polizei mehrere Anrufe wegen größerer Personengruppen in dem Bereich ein. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 35 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß, kurze Hose, nackter Oberkörper. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 02003 2800 bei der Polizei zu melden.

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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