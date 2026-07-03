Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Reizgas in Lebensmitteldiscounter versprüht - mehrere Personen leicht verletzt

Duisburg (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am Donnerstagabend (2. Juli, 18:25 Uhr) in einem Lebensmitteldiscounter auf der Moerser Straße Reizgas versprüht. Mehrere Personen erlitten dadurch Reizungen der Augen und Atemwege. Eine 61-jährige Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Nach ersten Erkenntnissen wurde keine Person schwer verletzt. Der betroffene Discounter verfügt über eine Videoüberwachung. Ob eine tatverdächtige Person aufgezeichnet werden konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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