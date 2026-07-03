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Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Hakenkreuze und verfassungswidriger Schriftzug an Mahnmal - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine 43-Jährige wandte sich an die Polizei, weil sie an einem Mahnmal an der Westender Straße Hakenkreuze und einen verfassungswidrigen Schriftzug feststellte. Die Einsatzkräfte entfernten die Symbole und den Schriftzug und fertigten eine Anzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Staatsschutz sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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