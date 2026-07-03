POL-DU: Obermeiderich: Hakenkreuze und verfassungswidriger Schriftzug an Mahnmal - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Eine 43-Jährige wandte sich an die Polizei, weil sie an einem Mahnmal an der Westender Straße Hakenkreuze und einen verfassungswidrigen Schriftzug feststellte. Die Einsatzkräfte entfernten die Symbole und den Schriftzug und fertigten eine Anzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Staatsschutz sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
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