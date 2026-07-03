Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Autofahrer nimmt Radfahrerin die Vorfahrt und flüchtet - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Donnerstagmorgen (2. Juli, 8 Uhr) im Kreuzungsbereich Landfermannstraße / Saarstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin der 43-Jährigen die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Frau abrupt ab und stürzte zu Boden.

Der Unfallverursacher / die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend mit dem Pkw in Richtung König-Heinrich-Platz, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Zeugen kümmerten sich um die Duisburgerin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte die 43-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Sie konnte weder das Fahrzeug noch die Person am Steuer näher beschreiben. Ein Zeuge gab an, dass es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt habe.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, sich bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

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