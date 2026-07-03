POL-DU: Neudorf-Süd: Verstorbener aufgefunden - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Am Donnerstagabend (2. Juli) gegen 18:50 Uhr stellte ein Kanu-Fahrer an dem Bertasee (Regattabahn) in Höhe des Wasserspielplatzes etwas Verdächtiges im Wasser treibend fest. Bei näherer Betrachtung erkannte er, dass es sich um eine verstorbene Person handelte, und bat Passanten am Ufer, die Einsatzkräfte zu verständigen.
Die Kriminalpolizei leitete unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg ein Todesermittlungsverfahren ein. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen jungen Mann mit dunkler Hautfarbe im geschätzten Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Bei seinem Auffinden war er mit einer rot-weiß-karierten Boxershort und einer dunklen Bermuda-Badehose mit Aufdruck (weiße Palmen, rote Seesterne, blaue Schildkröten) bekleidet.
Eine rechtsmedizinische Untersuchung des jungen Mannes steht derzeit noch aus. Bisher konnte er noch nicht identifiziert werden. Nun bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem Verstorbenen oder seiner Kleidung machen? Hinweise nehmen die Beamten vom Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
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