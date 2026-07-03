Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: 60-Jähriger durch Streifschuss verletzt - Tatverdächtiger gefasst

Duisburg (ots)

Polizisten sind am Donnerstagmorgen (2. Juli, 8:15 Uhr) zur Friedrich-Ebert-Straße gerufen worden, da ein Mann mutmaßlich eine Schussverletzung erlitten habe. Nach Angaben des 60-Jährigen hatte er im Bereich eines Supermarktes auf einer Bank gesessen, als sich ein ihm bekannter 40-Jähriger neben ihn setzte und ihm den Inhalt eines mitgeführten Rucksacks zeigte. Darin befanden sich nach Aussage des 60-Jährigen mehrere Spielzeugpistolen sowie ein augenscheinlich älterer Revolver.

Im weiteren Verlauf soll der Rucksack zu Boden gefallen sein. Dabei löste sich nach bisherigen Erkenntnissen möglicherweise ein Schuss. Der 60-Jährige erlitt eine oberflächliche Verletzung am Arm (Streifschuss). Der 40-Jährige entfernte sich anschließend mit dem Rucksack auf einem Fahrrad in Richtung Laar. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 60-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Fahndung trafen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen wenig später auf der Fabrikstraße an und brachten ihn zur Polizeiwache Ruhrort. Ein freiwilliger Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest verliefen positiv. Auf richterliche Anordnung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Polizisten stellten den Rucksack sicher. Darin befanden sich unter anderem eine Schreckschusswaffe, ein Revolver, diverse Patronen, zwei Messer, Pfefferspray sowie Betäubungsmittel. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

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