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Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Krankheit vorgetäuscht - Senioren um Geld betrogen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (2. Juli, 14 Uhr) meldete sich telefonisch eine vermeintliche Tochter bei einer 88-Jährigen von der Lohstraße und schilderte, dass sie infolge einer schweren Erkrankung im Krankenhaus operiert werden müsse und Geld bräuchte. Die Seniorin wurde aufgefordert, ihren Schmuck abzuwiegen und Geld zusammenzusuchen. Die Rentnerin versuchte vergeblich, ihre Tochter im Anschluss an das Gespräch zu erreichen.

Gegen 16 Uhr erschien ein Mann an ihrer Wohnanschrift, der sich als Fahrer des Krankenhauses ausgab und Schmuck sowie Bargeld in Empfang nahm und verschwand.

Dann verständigte die Duisburgerin die Polizei. Den Einsatzkräften beschrieb sie den Abholer wie folgt: Er soll 1,65 Meter groß gewesen sein und eine stabile Statur gehabt haben. Er habe eine blaue Jeansjacke, ein hellblaues Hemd, eine helle Jeans und schwarze Schuhe getragen. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Betrüger machen können. Hinweise nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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