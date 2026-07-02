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Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Unsachgemäß entsorgter Grill sorgt für Brand

Duisburg (ots)

Ein Zeuge alarmierte am späten Mittwochabend (1. Juli, 23 Uhr) Feuerwehr und Polizei, da er Flammen in einem Bauschuttcontainer unterhalb der Rheinbrücke an der Krefelder Straße, die nach Uerdingen führt, bemerkte. Offenbar entstand der Brand durch einen unsachgemäß entsorgten Grill. Die Brücke wurde nicht beschädigt. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer den Grill dort entsorgt hat. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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