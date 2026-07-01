PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Duo fliegt durch Glasscheibe eines Haltestellenhäuschen - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Polizisten wurden am Dienstagabend (30. Juni, 23 Uhr) in ein Krankenhaus an der Heerstraße gerufen, weil ein Mann (19) mit schweren Verletzungen eingeliefert wurde.

Der 19-Jährige schilderte den Beamten, dass er sich zuvor mit seinem Bruder (13) in der Nähe der Pauluskirche an der Wanheimer Straße aufgehalten habe und der 13-Jährige eine Auseinandersetzung mit fünf Personen gehabt habe. Als der 19-Jährige seinen minderjährigen Bruder unterstützen wollte, mündete der Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung und der 19-Jährige flog mit einem seiner Kontrahenten durch die Glasscheibe eines Straßenbahnhaltestellenhauses (Haltestelle Pauluskirche). Die fünf Männer ergriffen daraufhin die Flucht. Aufgrund starker Schmerzen und mehreren Schnittwunden begab sich der verletzte 19-Jährige dann eigenständig in ein Krankenhaus.

Ein Straßenbahnfahrer meldete das defekte Haltestellenglas.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen infolge der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 14:50

    POL-DU: Dellviertel: Zwei mutmaßliche Drogendealer im Kant-Park festgenommen

    Duisburg (ots) - Polizisten haben am Montag und Dienstag (29./30. Juni) im Immanuel-Kant-Park zwei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte beobachteten, wie die beiden Männer im Alter von 29 und 36 Jahren mit Betäubungsmitteln handelten. Als die Beamten das Duo kontrollieren wollten, warf der 36-Jährige ein Päckchen zur Seite und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren