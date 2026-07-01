Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Duo fliegt durch Glasscheibe eines Haltestellenhäuschen - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Polizisten wurden am Dienstagabend (30. Juni, 23 Uhr) in ein Krankenhaus an der Heerstraße gerufen, weil ein Mann (19) mit schweren Verletzungen eingeliefert wurde.

Der 19-Jährige schilderte den Beamten, dass er sich zuvor mit seinem Bruder (13) in der Nähe der Pauluskirche an der Wanheimer Straße aufgehalten habe und der 13-Jährige eine Auseinandersetzung mit fünf Personen gehabt habe. Als der 19-Jährige seinen minderjährigen Bruder unterstützen wollte, mündete der Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung und der 19-Jährige flog mit einem seiner Kontrahenten durch die Glasscheibe eines Straßenbahnhaltestellenhauses (Haltestelle Pauluskirche). Die fünf Männer ergriffen daraufhin die Flucht. Aufgrund starker Schmerzen und mehreren Schnittwunden begab sich der verletzte 19-Jährige dann eigenständig in ein Krankenhaus.

Ein Straßenbahnfahrer meldete das defekte Haltestellenglas.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen infolge der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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