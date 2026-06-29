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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. Juni) führten Einsatzkräfte der Polizei auf der Duisburger Straße einen Schwerpunkteinsatz durch. Gegen 00:17 Uhr zog der Fahrer (20) eines grauen Mercedes CLS 400 das Interesse der Polizisten auf sich, als er in Höhe der Walter-Rathenau-Straße einen plötzlichen Fahrstreifenwechsel vollzog und in Fahrtrichtung Marxloh sein Auto beschleunigte.

Mit einem zivilen Streifenwagen und eingeschaltetem Blaulicht folgten die Beamten dem 20-Jährigen, der, statt anzuhalten, in Höhe der Buschstraße den Mercedes um 180 Grad wendete und auf die Autobahn A59 in Fahrtrichtung Duisburger Innenstadt fuhr.

Der Flüchtige versuchte seine Verfolger durch waghalsige Fahrmanöver und hohe Geschwindigkeit abzuschütteln. Hierbei verließ der 20-Jährige zwischenzeitlich an der Anschlussstelle Duisburg-Meiderich die Autobahn, um auf diese in entgegengesetzter Fahrtrichtung wieder aufzufahren. Auf seiner Flucht in Richtung Dinslaken schaltete er zwischenzeitlich die Beleuchtung an seinem Auto aus.

Den Einsatzkräften gelang es letztendlich den Mercedes auf der A59 zu stoppen. Ihn und seine Begleiter (25, 26) brachten die Beamten zur Wache. Ein durchgeführter Atemalkoholtest und ein Drogenvortest bei dem Fahrer verliefen negativ.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg stellten die Polizisten den Führerschein und den grauen Mercedes sicher.

Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme konnte das Trio die Wache wieder verlassen. Das Verkehrskommissariat 21 hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 20-Jährigen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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