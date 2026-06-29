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Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Unbekannte werfen Gegenstand von Brücke - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein 37-jähriger Mann erschien am Sonntagabend (28. Juni) auf der Polizeiwache Hamborn und berichtete von einem Vorfall auf der Autobahn 59.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Duisburger gegen 19:20 Uhr mit seinem Porsche die Autobahn in Fahrtrichtung Dinslaken. Beim Unterfahren einer Brücke im Bereich der HOAG-Trasse bemerkte er zwei augenscheinlich jugendliche Personen mit dunklen Haaren auf der Brücke, die einen Gegenstand in Richtung der Fahrbahn warfen.

Der unbekannte Gegenstand traf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Die sechsjährige Tochter des Fahrers, die sich auf dem Beifahrersitz befand, erlitt durch Glassplitter leichte Verletzungen am Fuß.

Die Polizeibeamten stellten an der Windschutzscheibe einen rundlichen Sprung fest. Zu einem Durchschlag der Scheibe kam es nicht, sodass im Fahrzeuginneren kein Tatmittel aufgefunden werden konnte.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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