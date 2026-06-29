Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: 12-Jähriger mit E-Scooter gestürzt - Intensivstation

Duisburg (ots)

Am Samstagmittag (27. Juni, gegen 14 Uhr) kam es auf der Laaker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger E-Scooter-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Junge mit dem E-Scooter die Laaker Straße, als er gegen mindestens zwei geparkte Pkw prallte und anschließend auf die Fahrbahn stürzte.

Ein Polizeibeamter aus Duisburg, der sich in seiner Freizeit dort aufhielt, hörte einen lauten Knall und bemerkte den auf der Straße liegenden Jugendlichen. Er leistete umgehend Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 12-Jährige in Begleitung seiner Mutter mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus auf die Intensivstation gebracht. Aktuell besteht keine Lebensgefahr mehr.

Zur Dokumentation und Spurensicherung wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Recklinghausen hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der E-Scooter wurde zur Durchführung einer technischen Untersuchung sichergestellt.

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